Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Τι κατήγγειλε η ανήλικη στις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.

Σοκ προκαλούν τα όσα εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα τέλη Ιουνίου, καθώς ένας 30χρονος Πακιστανός προσπάθησ να βιάσει 17χρονη πίσω από θάμνο στο κέντρο της πόλης.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών με καταγωγή από το Πακιστάν συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για γενετήσια πράξης σε βάρος ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να αυνανίστηκε μπροστά σε 17χρονη κοπέλα σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 17χρονη, το συμβάν έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθη χθες (31-07-2023) δυνάμει εντάλματος Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, αλλοδαπός ο οποίος είχε προσαχθεί από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας «Ζ» στο πλαίσιο διερευνώμενης καταγγελίας για γενετήσια πράξη σε βάρος νεαρής κοπέλας.

Η καταγγελία πραγματοποιήθηκε από 17χρονη ημεδαπή, σύμφωνα με την οποία, τον Ιούνιο του 2023, σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της πόλης, ο συλληφθείς προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές".

πηγή: thestival.gr