Θεσσαλονίκη: Νταλίκα πήρε φωτιά στο δρόμο

Το μεγάλο όχημα ήταν έμφορτο με τρόφιμα και είδη ζαχαροπλαστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επικαθήμενο τμήμα νταλίκας, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, στο ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την πυρκαγιά κάηκε ολοσχερώς το επικαθήμενο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην καμπίνα του φορτηγού και κάηκε επίσης περιορισμένο τμήμα χορτολιβαδικής έκτασης.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Το μεγάλο όχημα ήταν έμφορτο με τρόφιμα και είδη ζαχαροπλαστικής.

Στο σημείο, η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες, μέχρι την απομάκρυνση της νταλίκας από το οδόστρωμα.

