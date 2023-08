Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης - Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος υπό όρους ο 30χρονος

Στην απολογία του ο τριαντάχρονος αρνήθηκε την κατηγορία. Τι υποστήριξε.

Ελεύθερος αφέθηκε, υπό όρους, o τριαντάχρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη έπειτα απο καταγγελία μιας 17χρονης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Το περιστατικό έγινε τον Ιούνιο σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την καταγγέλουσα και ακολούθησε η σύλληψη του αλλοδαπού.

Στην απολογία του ο τριαντάχρονος αρνήθηκε την κατηγορία. Ο κατηγορούμενος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής διαμονής του.

