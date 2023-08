Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία και ζημιές

Δύο αυτκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομα. Πώς σημειώθηκε το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, όταν δύο Ι.Χ επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

