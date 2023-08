Γρεβενά

Γρεβενά: Φωτιά στην Δεσκάτη (εικόνες)

Μεγάλη φωτιά στα Γρεβενά. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και κάτοικοι.

Σε μερική ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα στη Δεσκάτη Γρεβενών, όπου καίει πευκοδάσος που βρίσκεται κοντά στην πόλη.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα. Από αέρος και μέχρι την δύση του ηλίου επιχειρούσαν 4 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στην #πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών επιχειρούν, 65 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 4 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2023

Η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλούνται, σύμφωνα με την ΠΥ καθώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής προστασίας Μπάμπη Ορφανίδη μηχανήματα και υδροφόρες του δήμου συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης. ενώ η φωτιά αυτή την ώρα βρίσκεται 1,5 χλμ από τη Δεσκάτη στα όρια της ΠΕ Γρεβενών και Κοζάνης.

