Χανιά

Χανιά: Σε 26χρονο ανήκει το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στα σκουπίδια

Αναζητείται ο συγκάτοικός του. Τα πειστήρια που "δένουν" την υπόθεση.

Σε έναν 26 άνδρα από το Πακιστάν φαίνεται ότι ανήκουν τα μέλη από το διαμελισμένο σώμα που βρέθηκαν σε σακούλες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ στην Κρήτη. Η αστυνομία κατόρθωσε να ταυτοποιήσει τον νεκρό παρά τα ελλιπή στοιχεία και την κακή κατάσταση που βρέθηκε το πτώμα το οποίο ήταν τεμαχισμένο και μοιρασμένο σε σακούλες μέσα σε μια κατά πληροφορίες του neakriti.gr υπήρχε και κάποια απόδειξη ταμειακής μηχανής και κάποιου είδους σπρέι.

Αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία και ο τεμαχισμός δεν είχε γίνει στα Χανιά όπου βρέθηκε το κεφάλι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αλλά στο Ρέθυμνο.

Οι έρευνες στράφηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σακούλες με τα μέλη του νεκρού όπως το κεφάλι που βρέθηκε πρώτο τεμαχίστηκε στην περιοχή των Περιβολίων στο Ρέθυμνο, απορρίφθηκε σε κάδους ανακύκλωσης και οι κάδοι ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν στα Χανιά. Το κεφάλι βρέθηκε πάνω στους ιμάντες κατά τη διαδικασία της διαλογής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία στρέφει τις υποψίες της σε ομοεθνή του νεκρού και πιο συγκεκριμένα σε κάποιον συγκάτοικό του ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί και εκτιμάται ότι έχει φύγει από το Ρέθυμνο.

Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν πρώτη φορά στις 19 Ιουλίου όταν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΔΕΔΙΣΑ είδαν μια σακούλα με ένα κεφάλι που κατ’ εκτίμηση του ιατροδικαστή ανήκε σε άνδρα που φέρεται να είχε πεθάνει κατά προσέγγιση 10 ημέρες πριν καθώς οι αλλοιώσεις ήταν μεγάλες και η διαδικασία της αποσύνθεσης είχε επιταχυνθεί λόγω του καύσωνα που επικρατούσε.

Η αστυνομία απέκλεισε τον χώρο του εργοστασίου και μαζί με υπαλλήλους έψαξαν όλους τους μπλε κάδους όπου εντοπίστηκαν και άλλες σακούλες με τα άκρα του νεκρού. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι επρόκειτο για νεκρό ασιατικής καταγωγής μεταξύ 30 και 40 ετών. Ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη όλα τα μέλη του νεκρού άνδρα και δύσκολα θα εντοπιστούν αφού κατ’ εκτίμηση αστυνομικών κύκλων ενδέχεται να πετάχτηκαν τα μέλη του και σε κάδους με οργανικά απόβλητα τα οποία πηγαίνουν για ταφή σε ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας η προανάκριση συνεχίζεται όμως αρκετά στοιχεία για να «δέσει» το παζλ της ειδεχθούς δολοφονίας προέκυψαν από μαρτυρίες μέσα από τις οποίες εντοπίστηκε ακόμη και το σπίτι που διέμεναν θύμα και δράστης όπου έγινε κατά πληροφορίες έρευνα από αστυνομικούς όπου βρέθηκαν πειστήρια όπως αίμα και κάποια αντικείμενα κοπής όπως μπαλτάς σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Πηγή: neakriti.gr

