Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος: 57χρονος ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης σε καφενείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς, στον Μυλοπόταμο. Μάχη για την ζωή δίνει το θύμα του.

-

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, κινήθηκαν συντονισμένα με βάση τα ευρήματα και εξετάζοντας και κάποια βίντεο που υπήρχαν τατοποίησαν τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης στην Αξό Μυλοποτάμου την περασμένη Δευτέρα τα ξημερώματα.

Μάλιστα, για τον δράστη που είναι ένας 57χρονος Έλληνας υπήκοος έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με την αστυνομία πλέον να τον αναζητά στοχευμένα σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην πλατεία της Αξού και είχε ως θύματα τον 50χρονο, ιδιοκτήτη ταβέρνας – καφενείου στην πλατεία του χωριού και έναν 57χρονο υπάλληλο του, που τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Ο 50χρονος μάλιστα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού έχει τραυματιστεί σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Ο δράστης αποχώρησε πεζός από το σημείο προς τα στενά του χωριού και κατευθύνθηκε τότε, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιτούδης: Καταγγελία από Τούρκο γείτονά του για ρατσιστική συμπεριφορά (βίντεο)

Έδεσσα: Πυροβόλησε συγχωριανό του, στον οποίο έστησε καρτέρι

Χανιά: Σε 26χρονο ανήκει το διαμελισμένο πτώμα που βρέθηκε στα σκουπίδια