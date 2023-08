Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Φωτιά σε νταλίκα: Συνελήφθη ο οδηγός για παρακώλυση συγκοινωνιών

Χειροπέδες στον 52χρονο οδηγό της νταλίκας που κάηκε ολοσχερώς στην Εγνατία Οδό. Για ποια αδικήματα κατηγορείται.

-

Στη σύλληψη του οδηγού της νταλίκας που πήρε φωτιά τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου , προχώρησε η Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 52χρονος αλλοδαπός οδηγός συνελήφθη για αδικήματα σχετικά με την ασφάλεια συγκοινωνιών και την παρακώλυση συγκοινωνιών.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της νταλίκας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Φ.Ι.Χ. όχημα, στο 330χλμ της Εγνατίας οδού, στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2023

Στο σημείο πήγε φορτηγό, στο οποίο έγινε μεταφόρτωση του φορτίου του καμένου οχήματος. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα.

Φωτογραφία: RThess

