Μαγνησία

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Τι υποστηρίζει ο σύζυγος της, για την πολύωρη καθυστέρηση στην ενημέρωση των Αρχών σχετικά με τον εντοπισμό της σορού της άτυχης γυναίκας.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νότιο Πήλιο με αφορμή τον θάνατο της 59χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, ο οποίος δεν οφειλόταν σε παθολογικά αίτια, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση, αλλά σε ανθρωποκτονία, όπως αποκάλυψε η νεκροψία που διενεργήθηκε στη σορό της.

«Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά και εξετάζονται», διαμηνύουν οι Αρχές για τον μυστηριώδη και ξαφνικό θάνατο της 59χρονης, την ώρα που το χωριό παρακολουθεί «παγωμένο» τις εξελίξεις που είναι καταιγιστικές τις τελευταίες ημέρες.

Η βολίδα που «καρφώθηκε» στην πλάτη της είχε ανοδική πορεία

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φαίνεται να έχει πυροβολήσει την Γερμανίδα τουρίστρια, από ύψος χαμηλότερο από εκείνο του θύματος, γι’ αυτό και έπληξε το θύμα στην «αριστερή οπίσθια θωρακική επιφάνεια με φορά από πίσω προς τα εμπρός και ανωφερή πορεία». Την ίδια ώρα, οι έμπειροι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εκτιμούν ότι ο δράστης έχει πυροβολήσει από πίσω, από σχετικά κοντινή απόσταση.

Σημειώνεται ότι το σπίτι και το σημείο που παραθέριζε το θύμα βρίσκεται σε ύψωμα, κάτι που δικαιολογεί ότι η βολίδα είχε ανοδική πορεία.

Όπως προαναφέρθηκε, αρχικά θεωρήθηκε ότι η 59χρονη είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια, αλλά σύμφωνα με την νεκροτομή της ιατροδικαστού, 2 μέρες μετά στις 26 Ιουλίου, τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς διαπίστωσε το θανατηφόρο τραύμα στην αριστερή πλευρά της πλάτης.

Όπως προκύπτει από την εξέταση που πραγματοποίησε η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Λάρισας, Χρυσαυγή Κούση, «κατά την ιατροδικαστική εξέταση της θανούσης διαπιστώθηκε ότι αυτή φέρει τραύμα ως επί πύλης εισόδου βλήματος στην αριστερή οπίσθια θωρακική επιφάνεια, με φορά από πίσω προς τα εμπρός και με ανωφερή πορεία. Η πορεία του βλήματος διαπερνά το 9-10 μεσοπλεύριο διάστημα, τον κάτω λοβό του αριστερού πνεύμονα, το περικάρδιο, το οπίσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, το πρόσθιο τοίχωμα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς – (διαμπερές τραύμα καρδιάς), το δεύτερο– τρίτο μεσοπλεύριο διάστημα, τα μαλακά μόρια άνωθεν του αριστερού μαστού, χωρίς πύλη εξόδου».

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για βολίδα πυροβόλου όπλου, μικρού διαμετρήματος, πιθανόν 22mm. Η πύλη εισόδου δεν ήταν εμφανής, ενώ το φόρεμα της θανούσης φέρει αντίστοιχα στο σημείο πολύ μικρή οπή.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η 59χρονη Γερμανίδα τουρίστρια να βρήκε τραγικό θάνατο από αδέσποτη σφαίρα. Μέχρι στιγμής, μετά και από έρευνες που έγιναν, το όπλο από το οποίο βγήκε η μοιραία σφαίρα που καρφώθηκε στην άτυχη γυναίκα δεν έχει εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διαπιστώνουν ότι υπάρχει μία μικρή χρονική απόκλιση της πιθανής ώρας θανάτου με την ώρα εντοπισμού και ειδοποίησης των Αρχών. Συγκεκριμένα, ο θάνατος της 59χρονης προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ 17:00-18:00 στις 24 Ιουλίου, ο σύζυγος την εντόπισε περίπου στις 20:00, ενώ η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 21:00 το βράδυ της ίδιας μέρας, για θάνατο όμως που οφειλόταν σε… παθολογικά αίτια.

Τι ισχυρίστηκε ο σύζυγός της στους αστυνομικούς

Ο 62χρονος σύζυγός της, ο οποίος εντόπισε νεκρή στην αυλή του σπιτιού τους εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, χωρίς προς το παρόν να εντοπίζεται κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του.

«Κοιμόμουν. Κάνω κάτι μαστορέματα στο σπίτι. Ήμουν κουρασμένος και είχα πέσει για ύπνο από το μεσημέρι όπως συνήθιζα τις τελευταίες ημέρες. Όταν ξύπνησα αργά το απόγευμα φώναζα τη Σ… Δεν απαντούσε. Βγήκα στην αυλή και την βρήκα πεσμένη στο έδαφος. Προσπάθησα να την συνεφέρω αλλά δεν ανταποκρινόταν. Κάλεσα βοήθεια και με ασθενοφόρο πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου μου είπαν ότι είχε πεθάνει», φέρεται να είπε ο 62χρονος στους αστυνομικούς, μετά το πόρισμα της Ιατροδικαστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σχεδόν χωρισμένο, αλλά είχαν επιλέξει να διαμένουν μαζί, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις πρώτες έρευνες της ΕΛΑΣ το ζευγάρι δεν είχε αντιπαραθέσεις με κανέναν από την περιοχή.

Πηγή: gegonota.news

