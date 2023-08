Λάρισα

Ενδοοικογενειακή βία: Του είπε να χωρίσουν και την έστειλε στο νοσοκομείο

Επχειρηματίας έσπασε την γυναίκα του στο ξύλο και την έστειλε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει.

Ένας επιχειρηματίας από τη Λάρισα ξυλοκόπησε και μάλιστα με βάναυσο τρόπο τη σύζυγό του και την έστειλε στο νοσoκομείο επειδή του ζήτησε να χωρίσουν. Ο άνδρας παραπέμπεται από τις εισαγγελικές αρχές με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να έδειρε με βάναυστο τρόπο τη σύζυγό του σήμερα τα ξημερώματα στη Λάρισα.

Όπως ανέφερε το onlarissa.gr αφορμή για την αποτρόπαια στάση του επιχειρηματία ήταν το γεγονός ότι η γυναίκα του, που εργάζεται σε σώμα ασφαλείας, του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο άνδρας βγήκε εκτός εαυτού και ξυλοκόπησε με άγριο τρόπο τη γυναίκα του με την οποία έχουν δυο παιδιά.

Πηγή: onlarissa.gr

