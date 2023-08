Ηράκλειο

Κρήτη: Ναυτικός συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό

Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού μέσα στο πλοίο που εργαζόταν και παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Ένας 33χρονος ναυτικός συνελήφθη από τις Λιμενικές Αρχές στο Ηράκλειο, το πρωί της Πέμπτης. Ο άνδρας κατηγορείται για βιασμό.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου:

Στη σύλληψη 33χρονου ημεδαπού, προέβησαν, πρωινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στον οικείο λιμένα.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω, ο οποίος ήταν ναυτολογημένος με την ειδικότητα του ναύτη, με τον κατάπλου Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου στον οικείο λιμένα, εντοπίστηκε εντός του πλοίου και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 336 του Π.Κ. ¨Βιασμός¨ και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κατά λόγω αρμοδιότητας.

