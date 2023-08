Αχαΐα

Έγκλημα στην Πάτρα: Συνελήφθη ο ανιψιός της 55χρονης που δολοφονήθηκε

Στη σύλληψη του 35χρονου ανιψιού της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη στην Πάτρα την προηγούμενη Πέμπτη, προχώρησε η Αστυνομία. Ο συλληφθείς βρίσκεται στο Αστυνομικό Μέγαρο και ανακρίνεται από χθες.

Σε βάρος του υπάρχουν σοβαρά στοιχεία σε σχέση με την εγκληματική ενέργεια. Κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν οι αστυνομικοί, εμφανίζουν τον 35χρονο να βγαίνει από το σπίτι της γυναίκας το επίμαχο διάστημα που προσδιορίζεται ιατροδικαστικά η δολοφονία δηλαδή την Τετάρτη 26 Ιουλίου, φορώντας περούκα, μάσκα και χειρουργικά γάντια.

Η 55χρονη βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι την επόμενη ημέρα από φιλικό της πρόσωπο, το οποίο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο 35χρονος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας και ταξίδεψε με προορισμό την Κόρινθο και στη συνέχεια με ταξί στο Λουτράκι, όπου για μικρό χρονικό διάστημα έμεινε σε τροχόσπιτο φιλικού του προσώπου.

Η Ασφάλεια Πατρών τον θεωρούσε από την πρώτη στιγμή ύποπτο και τον αναζητούσε. Οι υποψίες σε βάρος του προέκυπταν από το γεγονός ότι πριν από επτά χρόνια είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της 53χρονης μητέρας του και αδελφής της 55χρονης που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ωστόσο τα στοιχεία σε βάρος του είναι αδιάσειστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Εντός της ημέρας είναι πιθανό η δικογραφία να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια αναμένεται η άσκηση ποινικής δίωξης και η έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή.

