Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύμα αλληλεγγύης για τον εθελοντή. Η ταβέρνα του ήταν το στέκι πολλών Ροδιτών αλλά και επισκεπτών του νησιού εδώ και 32 χρόνια

-

Η αλληλεγγύη και τα ευαίσθητα αντανακλαστικά των Ροδιτών εξακολουθούν να συγκινούν και μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά που έπληξε το νησί, δείχνοντας στην πράξη ότι είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία.

Ανάμεσα στις πολλές καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά σε σπίτια και επιχειρήσεις, βρίσκεται και μια από τις πιο γνωστές παραδοσιακές ταβέρνες του νησιού, η γνωστή ταβέρνα «Αγγελάκη» που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που ήταν το στέκι πολλών Ροδιτών αλλά και επισκεπτών του νησιού εδώ και 32 χρόνια, Δημήτρης Χατζηφώτης επιχειρούσε στα μέτωπα της φωτιάς για να σώσει τις περιουσίες άλλων όσο η δική του επιχείρηση παραδινόταν στις φλόγες…

Ως εθελοντής, ο Δημήτρης Χατζηφώτης, επιχειρούσε στα μέτωπα της φωτιάς βοηθώντας ουσιαστικά στην τεράστια μάχη για να οριοθετηθεί η καταστρεπτική πυρκαγιά. Το πέρασμα της φωτιάς από το Κιοτάρι, κατέστρεψε την οικογενειακή επιχείρηση «Αγγελάκη», που είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος πατέρας του Γιάννης Χατζηφώτης πριν από 32 χρόνια μαζί με την μητέρα του Ειρήνη.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Hellenic Train: Aλλαγές δρομολογίων για Λάρισα και Βόλο

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις