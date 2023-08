Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με θύμα 29χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέληξε ο οδηγός μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με φορτηγό. Πώς συνέβη το τροχαίο.

-

Δεν τα κατάφερε ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε το πρωί με φορτηγό στο 2ο χλμ Π.Ε.Ο. Συμμαχικής Οδού (ρεύμα προς Ωραιόκαστρο). Ο 29χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αμέσως μετά το τροχαίο.

Υπενθυμίζεται ότι φορτηγό που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο άτυχος 29χρονος.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Κάηκε ταβέρνα εθελοντή την ώρα που επιχειρούσε τα μέτωπα της φωτιάς

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Χάρι - Μέγκαν: Το ρομαντικό δείπνο για τα γενέλθια της Δούκισσας