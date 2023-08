Ηράκλειο

Κρήτη: 29χρονος διακομίστηκε για τροχαίο και βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία προσαγωγή για την υπόθεση του 29χρονου που βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ.

-

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι, 29χρονος άνδρας. Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο 1ο χλμ Μοιρών -Τυμπακίου και ενώ το θύμα επέβαινε σε όχημα, το οποίο μετά τον πυροβολισμό, εξετράπη της πορείας του.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα. Την ίδια ώρα, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, έχοντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι έγινε και μια προσαγωγή 21χρονου, που δεν συνδέεται άμεσα με την υπόθεση, αλλά ο νεαρός βρισκόταν πριν το αιματηρό περιστατικό με τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος χρησιμοποίησε όχημα που ανήκε σε συγγενικό πρόσωπό του 21χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια

Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Χάρι - Μέγκαν: Το ρομαντικό δείπνο για τα γενέλθια της Δούκισσας