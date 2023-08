Κέρκυρα

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

Ποιος είναι ο άνδρας στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι Ιταλοί αστυνομικοί, που μετέβησαν στην Κέρκυρα για την σύλληψη του.

Στα χέρια των ελληνικών και των ιταλικών Αρχών βρίσκεται απο το απογευμα της Παρασκευής ένας άνδρας που φέρεται ως μέλος της Καμόρια στην Ιταλία.

Ο κατηγορούμενος ως μαφιόζος, ονομάζεται Βιτσέντζο Λαπόρτα.

Συνελήφθη στην Κέρκυρα, από κλιμάκιο Ιταλών καραμπινιέρων, που έφτασαν στο νησί και σε συνεργασία με Έλληνες αστυνομικούς, πέρασαν χειροπέδες στον Λαπόρτα, Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φέρεται να ειναι μέλος της "Κοντίνι Καμόρα", που έχει ως έδρα της στην Νάπολι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 σε περιοχή της Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, 60χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης της Εισαγγελίας της Νάπολη, για εγκληματική οργάνωση και οικονομικά αδικήματα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψή του είναι αποτέλεσμα επιχείρησης που συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και τη συνδρομή των Ιταλικών Αρχών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Το ιστορικό της σύλληψης και της αναζήτησης του

Ο Ιταλός μαφιόζος,, φερόμενος ως μέλος της περιβόητης οργάνωσης Καμόρα της Νάπολης, συνελήφθη χθες το απόγευμα στις Γουβιές Κέρκυρας, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι στο οποίο διέμενε.

Πρόκειται για έναν 60χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης της Εισαγγελίας της Νάπολη, για εγκληματική οργάνωση και οικονομικά αδικήματα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο 60χρονος με καταγωγή από την Νάπολη ήταν δραπέτης από το 2012, είχε καταδικαστεί σε 14 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το όνομα του συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των «επικίνδυνων φυγόδικων του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην λίστα των 100 πλέον καταζητούμενων).

Ο εντοπισμός και η σύλληψή του είναι αποτέλεσμα επιχείρησης που συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και τη συνδρομή των Ιταλικών Αρχών.

Οι ιταλικές Αρχές φαίνεται πως δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς στις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του στην Ελλάδα, συμμετείχε προσωπικό του Ερευνητικού Πυρήνα των Καραμπινιέρων της Νάπολης, που ήρθε ειδικά για αυτό το σκοπό στη χώρα μας ως παρατηρητές και προσωπικό του Γραφείου Εμπειρογνώμονα για την ασφάλεια της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος για λογαριασμό φαμίλιας της Καμόρα, μέσω παράνομων επιχειρήσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προδόθηκε λόγω της αγάπης του για την ομάδα της Νάπολης, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο να πανηγυρίζει για τις επιτυχίες του συλλόγου. Απο το βίντεο αυτό αναγνωρίστηκε και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του.

