Απάτη: έδωσε χιλιάδες ευρώ σε επιτήδειους με... καλή ενημέρωση!

Πως πείστηκε η γυναίκα να δώσει το μεγάλο ποσό, δήθεν για να εισπράξει χρήματα απο το εξωτερικό.

Την 3η Αυγούστου 2023 και περί ώρα 16:20 καταγγέλθηκε από μια 73χρονη κάτοικο Αφάντου εξαπάτησή της από άγνωστο δράστη.

Πιο συγκεκριμένα και περί ώραν 09:30 της ίδιας ημέρας δέχθηκε κλήση από ελληνικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας του οποίου ο κάτοχός της δήλωσε ότι είναι υπάλληλος της “Εθνικής Τράπεζας”.

Ο άγνωστος δράστης της ανέφερε ότι γνώριζε για την σύνταξη που έπαιρνε από την Αμερική ο άντρας της ο οποίος δεν βρίσκεται στην ζωή και της ανέφερε πως δικαιούται το χρηματικό ποσό των 27.000 ευρώ από μία ασφάλεια του άντρα της και πως θα τα εισπράξει αλλά προηγουμένως πρέπει να καταθέσει το χρηματικό ποσό των 6.122 ευρώ στον λογαριασμό ημεδαπού.

Η 73χρονη ακολούθησε τις οδηγίες του και κατέθεσε το ποσό στο κατάστημα της τράπεζας στον Αρχάγγελο.

Εν συνεχεία, κάθε προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τον ανωτέρω δράστη ήταν μάταιη καθώς είχε κλείσει το κινητό του με αποτέλεσμα να αντιληφθεί πως είχε πέσει θύμα απάτης.

Μετέβη μαζί με τον γιο της στο κατάστημα της τράπεζας και οι υπάλληλοι τους ενημέρωσαν πως είχαν εξαπατηθεί.

Πηγή: dimokratiki.gr

