Λάρισα

Ενδοοικογενιακή βία – Λάρισα: η κατάσταση υγείας της αστυνομικού μετά τον ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι ελεγκτικές και παραβιαστικές συμπεριφορές του κατηγορούμενου που έβαλαν σε υποψίες τον αδερφό της.

-

Εκτός κινδύνου ζωής φέρεται να βρίσκεται η αστυνομικός από τη Λάρισα η οποία χθες Παρασκευή μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Νοσοκομείο της πόλης μετά από κτηνώδη ξυλοδαρμό τον οποίο φέρεται να υπέστη από το σύζυγό της.

Οι γιατροί σημείωσαν ότι η κατάστασή της εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμη, όμως πλέον δεν απειλείται η ζωή της. Για σχεδόν δύο ώρες φέρεται να την ξυλοκοπούσε, όπως ανέφερε στο Open ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εκτιμώντας πως ο δράστης είχε σκοπό να την σκοτώσει.

«Μου έκανε μεγάλη ζημιά - Το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο» - Οι πρώτες δηλώσεις της αστυνομικού

Ακόμη και οι γιατροί του γενικού νοσοκομείου Λάρισας δηλώνουν έκπληκτοι και σοκαρισμένοι από την αγριότητα των χτυπημάτων που δέχτηκε από το σύζυγό της η 44χρονη αστυνομικός, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Την ίδια ώρα, η ίδια έλυσε τη σιωπή της και μίλησε για τον ξυλοδαρμό που υπέστη. Η αξιωματικός μίλησε στην ΕΡΤ για το βάναυσο ξυλοδαρμό της: «Μου έκανε μεγάλη ζημιά. Το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο. Με χτύπησε στην κοιλιά και το πρόσωπο. Χρειάστηκε να κάνω επέμβαση στους νεφρούς. Ανέβηκε από το ισόγειο στον πρώτο όροφο του σπιτιού. Δεν μέναμε μαζί εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, από τότε που του είχα ζητήσει να χωρίσουμε. Μου επιτέθηκε αμέσως με τα χέρια, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Προσπαθούσε συνεχώς να με πείσει να μην χωρίσουμε. Στο παρελθόν τον είχα μηνύσει για απειλή. Ήταν η πρώτη φορά που άπλωσε χέρι πάνω μου», δήλωσε η γυναίκα.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο δράστης

Την Άμεση Δράση κάλεσε γειτόνισσα, που άκουγε τις κραυγές πόνου της 44χρονης, ενώ η μητέρα της δεν έχει ακόμη μιλήσει μαζί της. Την ώρα του άγριου ξυλοδαρμού οι ανήλικες κόρες του ζευγαριού, οι οποίες φιλοξενούνται σε συγγενείς, δεν ήταν στο σπίτι. Όπως έγινε γνωστό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επικοινώνησε με την αστυνομικό, εκφράζοντας τη στήριξη του Σώματος στην πορεία της αποθεραπείας της. Στον 52χρονο δράστη απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

«Τη χτυπούσε 2 ώρες, όλο το σπίτι είχε αίματα»

«Μου είπε "Νίκο με σκότωσε". Αυτός είχε δύο ώρες τη χτυπούσε. Από κάτω το νοικιάζει μία φίλη της που άκουσε "βοήθεια με σκοτώνει" και τότε κάλεσε την Αστυνομία» τόνισε ο αδερφός της αστυνομικού μιλώντας στο Star. Και πρόσθεσε: «Όλο το σπίτι είχε αίματα λες και ήταν σφαγείο. Αν δεν καλούσε την Αστυνομία θα την σκότωνε, είχε σκοπό να τη σκοτώσει. Μύτη σπασμένη, ζυγωματικά, σαγόνι διαλυμένο. Δεν ξέρω πόσα δόντια της έχει σπάσει, χτύπημα στην σπλήνα, στο νεφρό... Δεν αναγνωρίζεται το κορίτσι. Τον ήξερα τι άνθρωπος είναι και περίμενα "λέω θα γίνει κανένα κακό". Ζήλια, της έκανε τη ζωή πατίνι. Να μη βγει, πώς θα ντυθεί , πού θα πάει, γιατί άργησε».

Όπως περιέγραψε τέλος ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής κ. Καλλιακμάνης: «Την χτύπησε τόσο άγρια... Δύο ώρες την χτυπούσε, γέμισε αίματα, ήταν γεμάτο αίματα το σπίτι. Σώθηκε γιατί η Άμεση Δράση ήρθε και τον έπιασε επ΄αυτοφώρω να την σέρνει από τα μαλλιά και να προσπαθεί να την βγάλει έξω από την μπαλκονόπορτα. Είχε πάρει τηλέφωνο μια περίοικος την αστυνομία. Απ’ ότι είπε η αστυνομικός παλιά την απειλούσε δεν είχε ξαναμπεί στη διαδικασία να την χτυπήσει αλλά αυτή τη φορά το έκανε. Αυτό δεν ήταν ξυλοδαρμός, πήγε να την δολοφονήσει. Την χτύπαγε ακατάπαυστα στο πρόσωπο, στην κοιλιακή χώρα, της έκανε ζημιά στη σπλήνα, στο νεφρό. Αν δεν έφταναν έγκαιρα οι άνδρες της Άμεσης Δράσης δεν θα ζούσε η κοπέλα, θα την είχε σκοτώσει».

Και η ίδια είχε υποβαθμίσει τον κίνδυνο

Όπως σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης η αστυνομικός είχε καταγγείλει απειλές. Ερωτώμενος όμως γιατί κάποια υπηρεσία δεν ήταν στο πλευρό της απάντησε: «η αξιωματικός δεν το περίμενε ούτε η ίδια ότι αυτός θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Είχαν χωρίσει και ξαναέσμιξαν μήπως βρουν κάποιο σημείο αναφοράς για να συνεχίσουν τον γάμο τους, να διορθώσουν κάποια λάθη. Ακόμα και η τοπική κοινωνία δεν περίμενε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια ένστικτα. Πήγε να την σκοτώσει όταν του είπε πως αποφάσισε να τον χωρίσει. Θεωρούσε πως είναι δικό του κτήμα… Όταν έχει τέτοια χτυπήματα κάποιος, στη σπλήνα, στα νεφρά, το πρόσωπό της είναι παραμορφωμένο. Δεν ξέρεις τι επιπλοκές μπορεί να κάνει», είπε και έστειλε τις ευχές του στην αστυνομικό.





Ειδήσεις σήμερα:

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)