Κακοκαιρία “Petar” - Κέρκυρα: Εγκλωβισμοί, διακοπές ρεύματος και δρόμοι ποτάμια

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας η Κέρκυρα. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε παραλία. Μήνυμα 112 στους κατοίκους.

Έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες και βοριάδες πλήττουν το νησί της Κέρκυρας από τις 15:30.

Μάλιστα, χρειάστηκε να κινητοποιηθούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα έπειτα από κλήση ομάδας 10 τουριστών, οι οποίοι εν μέσω καταιγίδας είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία Πόρτο Τιμόνι.

Τελικά, οι τουρίστες απεγκλωβίστηκαν με σκάφος ιδιώτη, το οποίο κατάφερε να τους προσεγγίσει, τους παρέλαβε και αυτήν την ώρα μεταφέρονται στην παραλία Άγιος Γεώργιος Πάγων.

Από τα έντονα φαινόμενα που έφερε στην Κέρκυρα η κακοκαιρία Petar, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Κασσιόπης, ενώ εκδηλώθηκε και χαλαζόπτωση. Στο Σιδάρι, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) τις επόμενες ώρες στην περιοχή τους.

Εκτός από τους κατοίκους της Κέρκυρας, μήνυμα του 112 δέχθηκαν και άλλοι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου, για να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους», αφού το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει και οι ισχυρές καταιγίδες, αλλά και χαλάζι.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας, από το μεσημέρι του Σαββάτου 05-08-2023 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 06-08-2023, θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Άμεσα η περιοχή Κέρκυρας-Παξών. Από νωρίς το απόγευμα τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (κυρίως Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη), η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Μακεδονία. Από αργά το απόγευμα η βορειοδυτική Πελοπόννησος και η δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Από το βράδυ η κεντρική Μακεδονία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή τα φαινόμενα στη δυτική χώρα θα εξασθενήσουν.

