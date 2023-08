Λευκάδα

Λευκάδα: στα χέρια των αρχών σπείρες που διακινούσαν ναρκωτικά (εικόνες)

Όχι μία αλλά τρεις εγκληματικές οργανώσεις, εξαρθρώθηκαν από την ΕΛΑΣ. Πώε δρούσαν και τι εντόπισαν οι Αρχές.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Παρασκευή συνελήφθησαν 13 μέλη και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 55.355 ευρώ, όπλα, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, οχήματα και ζυγαριές ακριβείας.

Σε προγενέστερες αστυνομικές επιχειρήσεις είχαν συλληφθεί επιπλέον 4 μέλη, εκ των οποίων 3 ήδη προσωρινά κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης.

Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση συνολικά 20 μελών των οργανώσεων, ηλικίας από 21 έως 65 ετών, τρεις εκ των οποίων συμμετείχαν παράλληλα σε δύο από αυτές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της νομοθεσίας για τα όπλα - κατά περίπτωση-.

Σε ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (04.08.2023), συνελήφθησαν 12 Έλληνες σε περιοχές της Λευκάδας, καθώς και 1 ακόμη μέλος (Έλληνας) στο νησί της Κω, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας.

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια αποδόμησης των οργανώσεων, έχουν συλληφθεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2023, 4 Έλληνες – μέλη, ηλικίας από 25 έως 58 ετών και είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι σε καταστήματα στη Χώρα τρεις εξ αυτών.

Από την ενδελεχή έρευνα, εξακριβώθηκε η διαρκής δράση των οργανώσεων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2022 και διαπιστώθηκε ότι διέθεταν ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, ενώ τα εκτιμώμενα, από τη δράση τους, «κέρδη», ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 70.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη, τον αρχηγικό ρόλο είχε ένας 46χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την αγορά, παραλαβή και αποθήκευση των ναρκωτικών και μέλη της ήταν έξι επιπλέον άτομα, επιφορτισμένα - κατά περίπτωση - με την πώληση, μεταφορά και αποθήκευση τους και συγκεκριμένα τέσσερεις άνδρες, ηλικίας 32, 62, 65 και 58 ετών, με τον τελευταίο να έχει συλληφθεί στις 23.07.2023.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε κοκαΐνη και MDMA, αρχηγικό ρόλο είχε ένας 31χρονος με άμεση συνεργάτιδα του μια 24χρονη ενώ επτά άτομα, ηλικίας από 21 έως 39 ετών, αποτελούσαν μέλη της οργάνωσης με κύριο ρόλο την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών σε τοξικοεξαρτημένα άτομα.

Την τρίτη εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη διηύθυνε ένας 25χρονος, (που είχε συλληφθεί σε προγενέστερη αστυνομική επιχείρηση, στο νησί της Λευκάδας), με άμεσο συνεργάτη άλλον έναν 25χρονο, ήδη προσωρινά κρατούμενο, ύστερα από τη σύλληψη του στις 13.04.2023 και μέλη 4 Έλληνες καθώς και 1 αλλοδαπό, ηλικίας από 21 έως 32 ετών.

Παρόλο που οι δύο οργανώσεις είχαν ανεξάρτητη δράση, κατόπιν συνεννόησης των μελών, η μία κάλυπτε τις «ανάγκες» της άλλης, όταν από το «πελατολόγιο» υπήρχε «ζήτηση» διαφορετικής ναρκωτικής ουσίας.

Τα μέλη των οργανώσεων προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών, επικοινωνούσαν και με διαδικτυακές εφαρμογές, ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν συνθηματικές εκφράσεις και προκαθορισμένο κώδικα συνεννόησης.

Στις διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

55.355 ευρώ,

21,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

1 πιστόλι και 3 φυσίγγια διαμετρήματος 6,35 cal,

1 πιστόλι τύπου ρέπλικα,

1 περίστροφο κρότου με 1 αμπούλα αερίου,

1 μεταλλική σιδερογροθιά,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές και

12 κινητά τηλέφωνα

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας, κατασχέθηκαν 5 οχήματα και δύο φορτηγά αυτοκίνητα, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

