Ηράκλειο: θύμα ξυλοδαρμού κοπέλα από φίλους της

Η κοπέλα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από φίλους της, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία.

Στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου στο Ηράκλειο πήγε, χτυπημένη, κοπέλα από τη Σερβία, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους φίλους της που ταξίδεψαν μαζί στην Κρήτη για διακοπές.

Η κοπέλα ανέφερε πως χτυπήθηκε από τους τρεις άνδρες, από τη Γαλλία, οι οποίοι μετά το συμβάν εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.

Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ για να εξεταστεί, αφού φέρει τραύματα από την κακοποίηση, μεταξύ άλλων στη μύτη.

Η παρέα έφτασε στην Κρήτη στις 3 Αυγούστου για διακοπές και θα αναχωρούσε αύριο, Κυριακή.

