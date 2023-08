Κεφάλλονια

Κακοκαιρία “Petar” - Κεφαλονιά: Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα λόγω κατολίσθησης

Μεγάλη περιπέτεια για οδηγούς και επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητα λόγω κατολίσθησης. Στο σημείο Πυροσβεστική και περιπολικά.

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας "Petar" είναι το Ιόνιο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα΄.

Yπάρχει αυτή την ώρα μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ανάμεσα στις περιοχές Ανωμεριά και Καρυά καθώς εξαιτίας κατολίσθησης από την έντονη βροχόπτωση έχουν εγκλωβιστεί αυτοκίνητα σε επαρχιακό δρόμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει καταπλακωμένο αυτοκίνητο, ούτε κάποιος τραυματίας και δόθηκε εντολή ώστε να κατευθυνθούν εκεί μηχανήματα έργου και να ανοίξουν το δρόμο για να απεγκλωβιστούν τα οχήματα.

Στο σημείο σπεύδουν και περιπολικά και πυροσβεστική ώστε αν χρειαστεί να επέμβουν και να λήξει η περιπέτεια για οδηγούς και επιβάτες.





Υπενθυμίζεται ότι στην Κέρκυρα απεγκλωβίστηκαν 10 τουρίστες από παραλία, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112 και για τα Σύβοτα.

Οι τουρίστες, υπενθυμίζεται, είχαν εγκλωβιστεί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην παραλία Πόρτο Τιμόνι. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, λιμενικό σκάφος και ιδιώτες.

Χωρίς ρεύμα η Κασσιόπη

Στο μεταξύ η μπόρα έχει ήδη ξεκινήσει στην Κέρκυρα με την περιοχή της Κασσιόπης να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ εκδηλώθηκε και χαλαζόπτωση.

Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δήμων και της περιφέρειας, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία φέρνει πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Άμεσα η περιοχή Κέρκυρας-Παξών. Από νωρίς το απόγευμα τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (κυρίως Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη), η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Μακεδονία. Από αργά το απόγευμα η βορειοδυτική Πελοπόννησος και η δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Από το βράδυ η κεντρική Μακεδονία.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή τα φαινόμενα στη δυτική χώρα θα εξασθενήσουν.

