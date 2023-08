Ξάνθη

Φωτιά στην Ξάνθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση στην αγροτική περιοχή Μαγγάνων.

-

Σε εξέλιξη είναι φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγια εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην αγροτική περιοχή Μαγγάνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωή Καράγγελου - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο

Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο - Έκλεισαν δρόμοι

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους