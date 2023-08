Χαλκιδική

Κίνημα της Πετσέτας: Διαμαρτυρίες και στη Χαλκιδική (εικόνες)

Τι κατέγραψε η Ομάδα Πολιτών της περιοχής και ποα τα αιτήματά της για ελεύθερη πρόσβαση όλων στην ακτή

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι κάτοικοι σε Ποτίδαια και Νικήτη Χαλκιδικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας σε beach bar της περιοχής διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό τους από τις ακτές. Τη διαμαρτυρία διοργάνωσε η νεοσυγκροτηθείσα «Ομάδα Πολιτών για Ελεύθερες Παραλίες».

«Στην Νικήτη όπως και αλλού, όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και σε περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, οι παραλίες είναι δύσκολα προσβάσιμες για τους λουόμενους, καθώς κατακλύζονται από ξαπλώστρες. Ενημερώσαμε λοιπόν τους λουόμενους για το σοβαρό πρόβλημα της προσβασιμότητας στις παραλίες, και σε ολόκληρο το μήκος του παραλιακού μετώπου της περιοχής κάναμε και καταγραφή του προβλήματος», σημειώνει σε ανάρτησή της η ομάδα.

Στο σημείο που πραγματοποίησαν παρέμβαση οι πολίτες έσπευσαν δύο περιπολικά της αστυνομίας. Αύριο Δευτέρα στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη κινητοποίηση, αυτή τη φορά μπροστά στα γραφεία Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.

