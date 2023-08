Μεσσηνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που έπεσε σε στύλο φωτισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το δυστύχημα, που κόστισε την ζωή στον άτυχο άνδρα.

-

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 40χρονος άνδρας, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί της Κυριακής, στη Νέα Είσοδο της Καλαμάτας, στο ρεύμα εξόδου από την πόλη.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και την εμπλοκή άλλου οχήματος διερευνά το τμήμα τροχαίας της Α.Δ. Μεσσηνίας.

Είναι ο δεύτερος νεκρός απο τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες, μετά την φονική παράσυρση με εγκατάλειψη ενός 20ρονου από οδηγό τρακτέρ, που χτύπησε και άφησε αβοήθητο το παλκάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός 2024: Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Αυστραλία - Φωτιά: Νεκρά πέντε παιδιά και ο πατέρας τους (εικόνες)

Φωτιά - Κάτω Τιθορέα: Πέθανε ο μελισσοκόμος που είχε υποστεί εγκαύματα