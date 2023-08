Πιερία

Πιερία: νεκρός νεαρός οδηγός σε τροχαίο

Θρήνος για τον νεαρό που έχασε τη ζωή του από τη σφοδρή σύγκρουση.

Νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με θύμα έναν εικοσάχρονο, αυτή τη φορά στην περιοχή της Πιερίας.

Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί στο 437 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 20χρονος άνδρας συγκρούσθηκε με Ι.Χ., που οδηγούσε ένας 49χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας.

