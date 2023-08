Χανιά

Χανιά: οικογένεια σώθηκε από πνιγμό χάρη σε ναυαγοσώστες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια απόφαση του ενός διασώστη, στάθηκε κρίσιμη για την επιτυχία της όλης επιχείρησης. Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

-

Δραματικές ώρες εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή του Σταλού στα Χανιά, όταν τα έξι μέλη μιας οικογένειας Αυστριακών κινδύνευσαν άμεσα με πνιγμό. Και οι έξι, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι μόλις δεκαεπτά ετών, λίγα λεπτά αφού μπήκαν στη θάλασσα, άρχισαν να παρασύρονται από ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα αδυνατώντας να βγουν προς τα έξω.

Την οικογένεια έσωσαν από βέβαιο πνιγμό, οι τρεις καλά εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες της παραλίας Σπύρος Τσιλιγιάννης, Θοδωρής Κωνσταντινίδης και Χάρης Μαστορακάκης, οι οποίοι ενήργησαν τάχιστα και αποτελεσματικά. Ήταν κομβικής σημασίας το γεγονός ότι ο πρώτος ναυαγοσώστης του πύργου, Σπύρος Τσιλιγιάννης, αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα πριν καν καλέσουν σε βοήθεια οι Αυστριακοί και βούτηξε από το πρώτο λεπτό.

Μιλώντας στην τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα flashnews.gr , o Σπύρος Τσιλιγιάννης περιγράφει πώς έγινε η διάσωση: «Επειδή γνωρίζω το σημείο και ξέρω ότι υπάρχει πάντα δυνατό ρεύμα εκεί, με το που τους είδα μπήκα στη θάλασσα. Πριν καν αρχίσουν να φωνάζουν. Ξεκινώντας τη διάσωση, διαπίστωσα ότι ήταν και οι έξι σε διαφορετικά σημεία, είχαν κουραστεί κι είχαν αρχίσει να πνίγονται, καθώς για εκείνους ήταν αδύνατο να βγουν με τέτοιο ρεύμα έξω στην ακτή. Έβγαλα το δεκαεπτάχρονο κορίτσι και τη μητέρα του, ενώ εκείνη τη στιγμή ήρθαν κι οι δυο συνάδελφοι από τους διπλανούς πύργους και διέσωσαν ο καθένας από δύο άτομα. Το κορίτσι είχε πάθει κρίση πανικού και έκλαιγε σε όλη τη διάρκεια της διάσωσης. Ήταν δύσκολη διάσωση και διήρκεσε αρκετή ώρα γιατί ήταν πολλά άτομα και σε διαφορετικά σημεία. Ευτυχώς, διασώθηκαν όλοι και είναι καλά στην υγεία τους. Απλώς ο μεγαλύτερος σε ηλικία, επειδή καταπονήθηκε πολύ από την προσπάθεια που κατέβαλε αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε όμως για προληπτικούς λόγους, καθώς ουσιαστικά ήταν καλά. Όταν όλοι πια βρίσκονταν στην ακτή ασφαλείς, έκλαιγαν και μας αγκάλιαζαν. Μας ευχαριστούσαν οι άνθρωποι, γεμάτοι ευγνωμοσύνη»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πύργους είχε υψωθεί κόκκινη σημαία σήμερα από τους ναυαγοσώστες.







Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Ουρές - Κτηματολόγιο: online τα συμβόλαια και οι αριθμοί προτεραιότητας

Μουντιάλ Γυναικών - Στοιχήματα: Το φαβορί για τον τίτλο