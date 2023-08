Ηράκλειο

Ηράκλειο: σύλληψη άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη για την πρόκληση φωτιάς στο Ηράκλειο.

-

Ακόμη μία περίπτωση που άτομο συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς, συνέβη στην Κρήτη.

Επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο οικοπέδου στην περιοχή Καταλαγάρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με τέσσερις υπαλλήλους που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που κατέκαψε δύο στρέμματα με ξερόχορτα.

Ο συλληφθείς είχε πρόθεση να κάψει ξηρά χόρτα και πευκοβελόνες, και κρατείται με εντολή εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυκλοφοριακό - Μετρό: Γραμμή 4 και επεκτάσεις αλλάζουν τα δεδομένα στην Αθήνα

Κως: καταδίωξη λέμβου και διάσωση παράτυπων μεταναστών (εικόνες)

Φωτιά - Κάτω Τιθορέα: Πέθανε ο μελισσοκόμος που είχε υποστεί εγκαύματα