Ρέθυμνο: επιχείρηση διάσωσης άνδρα από φαράγγι (εικόνες)

Πολύωρη επιχείρηση διασωσης στήθηκε για τον τραυματισμένο άνδρα στην Κρήτη.

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε σε φαράγγι στο Ρέθυμνο για τη διάσωση τραυματισμένου άνδρα.

Ένας 60χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, μάλλον στον αστράγαλο, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Μονής Πρέβελης, στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και άμεσα ξεκίνησε πολύωρη επιχείρηση διάσωσής του.

