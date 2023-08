Λάρισα

Ενδοοικογενιακή βία – Λάρισα: Στον ανακριτή ο 53χρονος - Τι θα ισχυριστεί

Ο 53χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθωποκτονίας. Πώς εξελίσσεται η υγεία της 43χρονης αστυνομικού. Η κλινική υπνοθεραπεύτρια, Άντζυ Λουπέσκου εξηγεί στον ΑΝΤ1 γιατί δεν μιλούν τα θύματα.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί, σήμερα Δευτέρα, ο 53χρονος που κατηγορείται για τον βάναυσο ξυλοδαρμό της συζύγου του στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε την Παρασκευή, ώστε να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο 53χρονος δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης θα επικαλεστεί ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν συνειδητοποίησε τι έκανε.

Η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

Η Άντζυ Λουπέσκου, η διακεκριμένη ερευνήτρια της μεταφυσικής, ψυχολόγος, κλινική υπνοθεραπεύτρια μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" εξήγησε πώς μία γυναίκα αστυνομικός που γνωρίζει τους νόμους και έχει χειριστεί υποθέσεις ενδοοικογενειακή βίας να πέφτει θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και να μην το καταγγέλλει.

Πολλές φορές μπορούμε να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους, μπορούμε να διαχειριστούμε άλλες καταστάσεις, αλλά τις δικές μου δεν μπορούμε. Η ενδοοικογενειακής βία είναι σαν την "Λερναία Ύδρα" που αν δεν βρούμε λύσεις στην αρχή ή δεν βρίσκουμε ποτέ, είπε μεταξύ άλλων η κ. Λουπέσκου.

