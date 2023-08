Χαλκιδική

Χαλκιδική - Ξυλοδαρμός ηλικιωμένου ζευγαριού σε beach bar: Τι λέει η ΕΛΑΣ (βίντεο)

Τι είπαν αστυνομικές πηγές για το περιστατικό στην Χαλκιδική. Η περιγραφή της γυναίκας για όσα έζησε με τον σύζυγό της από τον υπεύθυνο του beach bar.

Σάλο έχει προκαλέσει τις τeλευταίες ημέρες η είδηση πως ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην Χαλκιδική από υπεύθυνο καταστήματος γιατί ήθελαν να στρώσουν πετσέτες στην παραλία.

Πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν "σχετικά με περιστατικό -το οποίο εσχάτως αναπαράγεται σε δημοσιεύματα του Τύπου και αναφέρεται σε επίθεση από υπεύθυνο παραλιακού καταστήματος, στην περιοχή της Χαλκιδικής, σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού- διευκρινίζεται ότι αυτό έλαβε χώρα πριν από ένα χρόνο, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2022.

Για την επίθεση είχαν συλληφθεί τότε, εντός των ορίων του αυτοφώρου, τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι ελληνικές αστυνομικές Αρχές, τηρώντας απαρέγκλιτα το νόμο και επιχειρώντας πάντοτε στη βάση αυτού, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να παρανομεί. Στην ελληνική επικράτεια οι νόμοι ισχύουν, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών και επισκεπτών και τιμωρώντας όσους τα αμφισβητούν και υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας."

Η γυναίκα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού με τον σύζυγό της μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1 και περιέγραψε το περιστατικό στην Χαλκιδική.

"Ήμασταν δύο μέτρα μακριά από τις ξαπλώστρες τους σε δημόσιο χώρο.Πάω να ακουμπήσω την πετσέτα και αρχίζει να με βρίζει..." είπε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

"Μου δίνει μία μπουνιά στο μέρος που είμαι χειρουργημένη στον εγκέφαλο, πέφτω κάτω στην άμμο, σηώνεται ο σύζυγος και του λέει "τι κάνεις είναι χειρουργημένη" και μετά περιλαμβάνει τον άνδρα μου το ένα χέρι το είχε στον λαιμό του το άλλο στα πλευρά" συνεχίζει η ίδια να περιγράφει.

Όπως είπε ο σύζυγός της χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο στο γόνατο και υπέστη άγρια επίθεση.

