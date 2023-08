Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: διαρρήκτες πιάστηκαν στα “πράσα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια των Αρχών οι δύο άνδρες που προσπάθησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα. Η προσπάθεια διαφυγής και η σύλληψή τους.

-

«Στα πράσα» πιάστηκαν δύο άτομα που πήγαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά συνελήφθησαν.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τους δράστες κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, εντοπίζοντας έναν εξ' αυτών να κρύβεται στο κλιμακοστάσιο της οικοδομής.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, 36 και 30 ετών, οι οποίοι χθες το μεσημέρι επιχείρησαν να εισέλθουν σε οικία ηλικιωμένης ημεδαπής, έγιναν όμως αντιληπτοί και προσπάθησαν να διαφύγουν χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο και κλειδιά που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να ξεκλειδώνουν εξώπορτες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)