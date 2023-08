Ζάκυνθος

“Κίνημα της Πετσέτας” - Ζάκυνθος: Συλλήψεις για παράνομες ομπρέλες και ξαπλώστρες

τη σύλληψη τριών ατόμων, δύο επιχειρηματιών και ενός υπευθύνου, beach bar, οδήγησαν οι έλεγχοι που έλαβαν χώρα σε παραλία της Ζακύνθου.

Στη σύλληψη τριών ατόμων -δύο ιδιοκτητών επιχειρήσεων και του υπευθύνου ενός τρίτου beach bar- προχώρησαν στελέχη Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, έπειτα από ελέγχους σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία στην παραλία του Λαγανά την Κυριακή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο Έλληνες υπήκοοι 65 και 53 ετών και ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής καταγωγής, καθώς είτε δεν είχαν καθόλου άδεια και εκμεταλλεύονταν παρανόμως την παραλία βάζοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες, είτε είχαν άδεια αλλά για πολύ λιγότερα τετραγωνικά από όσα είχαν καταλάβει.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου είχε αποστείλει έγγραφο στην Κτηματική υπηρεσία, ζητώντας τη συμμετοχή της στην διεξαγωγή των ελέγχων, όπως και έγινε.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι στο νησί θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΕΡΤ

