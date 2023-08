Πιερία

Missing alert για την εξαφάνιση 41χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη του 41χρονου άνδρα. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του.

-

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση του 41χρονου Δημήτρη Μιχαήλ από την Κατερίνη.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Ο Δημήτρης Μιχαήλ έχει ύψος 1,70, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ενώ φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια όταν εξαφανίστηκε. Επίσης, έχει ένα τατουάζ ονειροπαγίδα στον δεξί του ώμο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Οι κλειστές έξοδοι και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)