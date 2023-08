Χανιά

Κρήτη: Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση

Ο δράστης πιάστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους να επιχειρεί να βάλει φωτιά σε αγροτική έκταση στον Πλατανιά Χανίων.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε αγροτική έκταση του δήμου Πλατανιά Χανίων.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε αγροτική έκταση, στην Τ.Κ. Σέμπρωνα του δήμου Πλατανιά Χανίων.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

