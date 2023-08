Εύβοια

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ξαφνική αδιαθεσία της ανήλικης κοπέλας.

-

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Μαντουδίου στην Εύβοια από τον ξαφνικό θάνατο ενός νέου κοριτσιού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για κορίτσι ηλικίας 17 ετών το οποίο αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε μέσα στο σπίτι του.

Το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Μαντουδιου αλλά ήταν δυστυχώς αργά καθώς η 17χρονη είχε φύγει από τη ζωή.

Τα αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: evima.gr