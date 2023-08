Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά στο Δεβελίκι

Η φωτιά καίει χορτιολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση σε περιοχή κοντά στο Δεβελίκη Ιερισσού, στη Χαλκιδική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, ενώ στο σημείο επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα συνδράμει και δεύτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

