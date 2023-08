Καρδίτσα

Τροχαίο δυστύχημα στην Καρδίτσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, με μοιραία κατάληξη.

-

εικόνα αρχείου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 8 Αυγούστου στην Αργιθέα και ειδικότερα στην περιοχή του Αργυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος σε δημοτικό δρόμο περί τις 11 π.μ. "έφυγε" για άγνωστη αιτία εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να καταλήξει περίπου 70 μέτρα κάτω από το δρόμο στον οποίο κινούνταν.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από διερχόμενο πολίτη που κάλεσε προς βοήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)