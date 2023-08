Χανιά

Χανιά - Κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών: Στον Εισαγγελέα με βαρύ κατηγορητήριο οι συλληφθέντες

Πού ήταν το "στρατηγείο" τη απάτης πόσοι και ποια είναι τα μέλη του κυκλώματος που εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία νέων ζευγαριών.

Στην Εισαγγελία Χανίων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση παράνομων υιοθεσιών, με επίκεντρο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην πόλη των Χανίων.

Πρόκειται για εννέα άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, μεσολάβηση σε υιοθεσία ανηλίκων κατ' επάγγελμα, εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απάτη, πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο γιατροί, ένας γυναικολόγος και ένας κλινικός εμβρυολόγος,4 γυναίκες που εργάζονταν στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ιδιοκτησίας τους ενός γιατρού που συνελήφθη, μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία και δύο γυναίκες από τη Γεωργία.

Για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση, η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

