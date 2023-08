Εύβοια

Κάρυστος: Φωτιά κοντά σε σπίτια

Η φωτιά καίει δασική έκταση εν μέσω ισχυρών ανέμων. Έκκληση του δημάρχου για εναέρια μέσα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην Κάρυστο

Η πυρκαγιά καίει δασική έκτααση στην περιοχή Μπούρος.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δυμάμεις Καρύστου, Αλιβερίου και Χαλκίδας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος «η φωτιά καίει μέσα σε παραθεριστικές κατοικίες και χρειαζόμαστε άμεσα τη συμβολή εναέριων μέσων».

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: evima.gr

