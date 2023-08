Πρέβεζα

Πρέβεζα: νεκρός οδηγός σε σύγκρουση οχημάτων

Με αίμα βάφτηκε η α΄σφαλτος στην Πρέβεζα. Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην Πρέβεζα.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρός είναι ο οδηγός του ΙΧΕ αυτοκινήτου που ενεπλάκη το απόγευμα της Τετάρτης σε τροχαίο στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο ύψος του Μεσοποτάμου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Σήμερα (09-08-2023) το απόγευμα στο 45,5 ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου και τον τραυματισμό του 58χρονου. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας."

#Χωρίς_αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Πρεβέζης-Ηγουμενίτσας, στη Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2023

