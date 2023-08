Αχαΐα

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 35χρονος για τη δολοφονία της θείας του

Την πόρτα των φυλακών θα περάσει ο 35χρονος άνδρας για την δολοφονία της θείας του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τερτάρτη ο 35χρονος από ανακριτή και εισαγγελέα που συνελήφθη και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 55χρονης θείας του στο σπίτι της, στην οδό Μπουκαούρη.

Νωρίτερα ο κατηγορούμενος είχε περάσει την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την ανθρωποκτονία της 55χρονης θείας του, Νικολίτσας Μητροπούλου, στο σπίτι της στην οδό Μπουκαούρη, στις 26 Ιουλίου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Κάμερες ασφαλείας εμφανίζουν τον 35χρονο να βγαίνει από το σπίτι της γυναίκας το επίμαχο διάστημα που προσδιορίζεται ιατροδικαστικά η δολοφονία, φορώντας περούκα, μάσκα και χειρουργικά γάντια.

Οι υποψίες σε βάρος του προέκυπταν και από το γεγονός ότι πριν από επτά χρόνια είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της 53χρονης μητέρας του και αδελφής της 55χρονης.

Η κατηγορία που τότε είχε αντιμετωπίσει είχε μετατραπεί λόγω καταθέσεων συγγενικών του προσώπων και έτσι αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: dete.gr

