Κέρκυρα

Κέρκυρα - Βιασμός ανηλίκων: Καταγγελία - σοκ για 44χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα ένα κοριτσάκι 12 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι 9 ετών και δύο αγοράκια 14 ετών. Την καταγγελία έκανε η σύντροφό του.

-

Φρίκη στην Κέρκυρα, με 44χρονο που τον κατήγγειλε η σύντροφος του, ότι ασελγούσε στα πέντε παιδιά.

Ο συγκεκριμένος άνδρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκριμένα, χθες στις 2 το μεσημέρι, η 40χρονη γυναίκα μετέβη στο Α.Τ Νότιας Κέρκυρας και κατήγγειλε ότι ο σύντροφος της, τους τελευταίους μήνες και σε απροσδιόριστο χρόνο, ξεσπούσε στα άγουρα κορμάκια των παιδιών της τα αρρωστημένα του ένστικτα.

Θύματα είναι ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι 9 ετών, ένα κοριτσάκι 12 ετών και δυο αγόρακια 14 ετών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο σπίτι με τον 44χρονο άνδρα.

Ειδήσεις σήμερα

Παξοί: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο λιμάνι

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: Ξεκινούν οι απολογίες των χούλιγκαν - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup