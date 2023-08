Λάρισα

Λάρισα: νεκρή ηλικιωμένη που έπεσε από μπαλκόνι

Θρήνος για την γυναίκα που κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από μπαλκόνι.

Τραγικό συμβάν στη Λάρισα το απόγευμα της Πέμπτης, με γυναίκα η οποία έπεσε από το μπαλκόνι της οικίας της και σκοτώθηκε.

Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 6.30 μ.μ όταν η άτυχη 83χρονη ηλικιωμένη κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 1ο όροφο οικήματος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Μάλιστα κατά πληροφορίες του onlarissa.gr η γυναίκα κείτονταν για ώρα στο έδαφος, όμως δεν είχε γίνει αντιληπτή η πτώση της από κανέναν, καθώς οι οικείοι της απουσίαζαν από το σπίτι.

Η 83χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

