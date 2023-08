Λάρισα

Φωτιά στα Φάρσαλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε δασική έκταση.

-

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα σε δασική περιοχή στα Φάρσαλα στο χωριό Αχίλλειο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Η φωτιά καίει πουρνάρια και έχει υπολείμματα καλλιεργειών.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup