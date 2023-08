Σάμος

Ικαρία: Πνίγηκε 11χρονο αγόρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλος ένας πνιγμός παιδιού προστίθεται στη "μαύρη" λίστα του φετινού καλοκαιριού

-

Της Δώρας Βογιατζάκη

Μία ασύλληπτη τραγωδία συνέβη στο νησί της Ικαρίας και έρχεται να προστεθεί στον "μαύρο" κατάλογο των πνιγμών στην Ελλάδα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 11χρονο αγόρι από την περιοχή των Φούρνων Ικαρίας. Το παιδί παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο αγροτικό ιατρείο Φούρνων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα

Θεσσαλονίκη: στη φυλακή ο ντελιβεράς για την δολοφονία του 50χρονου

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη