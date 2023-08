Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο – Ενδοοικογενειακή βία: ξυλοκόπησε τη σύζυγο μπροστά στην κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ το θύμα διαμίσθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη

-

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί σήμερα τις αστυνομικές αρχές του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε οικία, σε χωριό κοντά στο Αγρίνιο, όταν 54χρονος φέρεται να απείλησε και κατόπιν να ξυλοκόπησε με γροθιές και κλωτσιές την 42χρονη γυναίκα του.

Το επεισόδιο μάλιστα φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της 12χρονης κόρης τους.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη. Η 42χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα του Αγρινίου. Τη δικογραφία σχηματίζει το Αστυνομικό Τμήμα του Αγρινίου.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βροχές την Παρασκευή