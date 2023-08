Λάρισα

Λάρισα: Εξιτήριο για την αστυνομικό που κακοποιήθηκε από τον σύζυγο της

Η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

-

Εξιτήριο έλαβε την Πέμπτη από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας η 43χρονη αστυνομικός που κακοποιήθηκε από τον 52χρονο σύζυγο της πριν από μια εβδομάδα.

Η γυναίκα χθες το πρωί υποβλήθηκε σε δεύτερη αξονική τομογραφία και αφού εξετάστηκε από τους θεράποντες ιατρούς, το απόγευμα της ίδιας μέρας έλαβε εξιτήριο.

Χθες επίσης, ο ιατροδικαστής Λάρισας, Χρήστος Κραββαρίτης, ολοκλήρωσε την ιατροδικαστική έκθεση στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η γυναίκα φέρει βαριές κακώσεις κεφαλής, θώρακος και κοιλίας ενώ θα τεθεί και σε μακροχρόνιο πρόγραμμα οργανικής αποκατάστασης δεδομένο της κατάστασης της ως πολυτραυματίας.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα και τα παιδιά της λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη από τις πρώτες μέρες του συμβάντος. Θυμίζουμε τέλος, ότι ο 52χρονος δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόσφατα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Πηγή: larissanet.gr

