Εργατικό δυστύχημα - Χαλυβουργία Βόλου: Εργάτης έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος

Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον άτυχο εργάτη στη Χαλυβουργία.

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας, στο Βελεστίνο του Βόλου.

Πρόκειται για εργαζόμενο που απασχολούταν σε εργολάβο, ο οποίος έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου αλλά ήταν ήδη αργά, αναφέρει το gegonota.news.

