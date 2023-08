Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο - Τρόμος για νεαρό υπάλληλο

Έβγαλαν μαχαίρι σε υπάλληλο ψιλικατζίδικου, άρπαξαν τις εισπράξεις και έγιναν... καπνός.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο 24ωρο ψιλικατζίδικο στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης και απείλησαν με μαχαίρι τον 23χρονο υπάλληλο.

Οι δράστες άρπαξαν τις εισπράξεις από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

